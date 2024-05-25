Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda bazı açıklamalarda bulundu. Kamuda servislerin kaldırılması gibi gündeme ilişkin açıklamalar yapan Işıkhan, emekliler için verilen bayram ikramiyeleri hakkında da konuştu.

Kamuda servislerin kaldırılması ile ilgili olarak Işıkhan, “Tasarruf tedbirleri konusunda ne yapmamız gerekiyorsa, hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Temel hedef, Türk Lirası’nda verimliliği yükseltmek ve alım gücünü arttırmak. Enflasyon düştükçe, refah seviyesi artacak ve kalıcı refah sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Yakın zamanda açıklayacağız”

Emekliler için verile bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi ile ilgili olarak ise Bakan Işıkhan, yakın bir tarihte takvimin açıklanacağını ifade etti. Işıkhan, emekli ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde mutlaka hesaplarda olacağını da vurguladı. Emeklilerin hesaplarına, bayram öncesinde 3 bin TL yatacak.

Emekliler için yapılan çalışmaların devam ettiğini dile getiren Işıkhan konuşmasında “Emeklileri sadece oy deposu olarak gören ve seçimde hatırlayanların aksine biz emeklilerin koşullarını her anlamada iyi bir hale getirdik. Hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verirken, emekliler için kamusal ve sosyal tesislerde konaklama imkanı verdiklerini de belirtti.