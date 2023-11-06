Bakan Işıkhan, memur, emekli ve asgari ücretliye müjdeyi verdi

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi maaş zamlarını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücret, memur maaşı ve emekli zammı gibi gelirlerle ilgili yeni adımların atılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, katıldığı bir sempozyumda yaptığı açıklamada, son 21 yılda yapılan yapısal düzenlemelerle çalışma hayatının sorunlarının çözümüne yönelik ciddi adımlar atıldığını vurguladı. Uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemeleri, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması gibi adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, Bakan Işıkhan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorununun gündemlerinden çıkarıldığını ifade etti.





Salgınlar, yangınlar, depremler ve küresel finans krizleri gibi zorluklarla karşılaşılmasına rağmen Türkiye'nin sağlam ekonomik yapısı sayesinde büyümenin devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, bu olumsuz etkilere karşı çalışanlara ve işverenlere destek sağladıklarını dile getirdi. Ayrıca, asgari ücrete ilave artış yapıldığını ve bir yılda yapılan zam oranının yüzde 107 olduğunu açıkladı. Memur maaşlarının da arttırıldığını belirten Bakan Işıkhan, ayrıca emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, refahın artırılması için yeni adımlar atacaklarını ve tüm vatandaşları bu refaha ortak edeceklerini belirtti. Ayrıca, çalışma hayatının ihtiyaçlarının tespiti, yeni çalışma modelleri, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması gibi konularda fikir ve öneri çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Genç istihdamına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Işıkhan, Türkiye'nin her yıl büyüyen ekonomik ve sosyal refahını tüm vatandaşlara yansıtmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş zamları ve refah artışı konularında umut verici bir mesaj niteliği taşıyor. İlerleyen dönemlerde yapılacak düzenlemelerle gelir artışları ve refahın daha da artırılması hedefleniyor.