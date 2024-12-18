Bakan Kacır'dan Bilim ve Teknolojide Yeni Dönem Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, önümüzdeki dönemde çığır açıcı teknolojilerde AR-GE ve üretim altyapısını geliştirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Kacır, “Nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, stratejik malzemelerden iklim teknolojilerine kadar attığımız birçok adımla Türkiye'yi bilim ve teknolojide hak ettiği konuma taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, eski dünyanın paradigmalarının artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, “Yeni dünya hangi temeller üzerinde yükselecek, bu belirsizliğini koruyor.” dedi.

Kacır, Türkiye'nin bilimsel üretim açısından büyük bir gelişim kaydettiğini, üniversite sayısının 76'dan 208'e çıkmasıyla birlikte eğitim ve araştırma kapasitelerinin artırıldığını ifade etti. “Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı.” diyen Kacır, Türkiye'deki bilimsel yayın sayısının 9 binden 49 bine çıktığını, ülkenin 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükseldiğini aktardı.

PATENT ve AR-GE Yatırımları

Bakan Kacır, son 22 yılda Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 12'nci, tasarım başvurularında ise 2'nci sıraya yükseldiğine dikkat çekerek, “Sınai mülkiyet portföyümüzü 93 binden 2 milyonun üzerine çıkardık.” dedi. Ayrıca, AR-GE harcamalarının 1.2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın desteklediği AR-GE projelerinin sayısının 2002'de 1167 iken bu yıl 9 bin 988'e çıkarıldığını söyledi. 2002 yılında yaklaşık 1000 bilim insanının destek aldığını, bu yıl ise bu sayının 91 bine ulaştığını belirtti.

2024 Bilim ve Teknoloji Yılı

2024'ün bilim ve teknoloji yılı olacağını aktaran Kacır, Türk savunma sanayisinin teknolojik atılımların öncüsü olmayı sürdüreceğini vurguladı. 5’inci nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini, BAYRAKTAR TB3'ün dünya havacılığında bir ilki başardığını paylaştı.

Gelecek İçin Hedefler

Kacır, “Yapı taşları ile bir hedef koyuyoruz; adil bir dünya mümkündür.” diyerek Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkıda bulunacaklarını ifade etti. AR-GE ve inovasyon konularında daha fazla yatırımlar yapacaklarının altını çizdi.

“Öz güven devrimini gerçekleştirmiş bir Türkiye var artık.” diyen Kacır, ilim ve irfan yolunda yürümeye devam edeceklerini, nitelikli insan kaynağı ve akademik yetkinliklerini geliştireceklerini kaydetti.