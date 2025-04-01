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Bakan Kacır'dan Milli Markalara Destek: Boykot Çağrılarına Tepki

Bakan Kacır, milli markalara yönelik boykot çağrılarına karşı net bir duruş sergiledi ve Türkiye'nin geleceğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:06
Bakan Kacır'dan Milli Markalara Destek: Boykot Çağrılarına Tepki

Bakan Kacır'dan Milli Markalara Destek

Bakan Kacır, son dönemde artan milli markalara yönelik boykot çağrılarına sert bir dille yanıt verdi. Kacır, "Milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak, Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir" şeklinde konuştu.

Milletin Duruşu

Kacır, bu tür oyunların millet tarafından asla kabul edilmeyeceğini belirterek, Türk halkının birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Bakan, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmez" ifadelerini kullanarak, ulusal markaların önemine dikkat çekti.

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