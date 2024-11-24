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Bakan Kacır'dan Şanlıurfa'daki Trafik Kazasına Taziye Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'daki trafik kazası sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:30
Bakan Kacır'dan Şanlıurfa'daki Trafik Kazasına Taziye Mesajı

Bakan Kacır'dan Taziye Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'daki programlarının ardından meydana gelen trafik kazası ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyen Kacır, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'daki programlarımızın ardından meydana geldiğini öğrendiğim elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kazada Kaç Kişi Yaralandı?

Olay, Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Bu kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybederken, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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