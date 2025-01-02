Bakan Kacır'dan TÜRKPATENT Akademi Açıklaması: Dijital Dönüşümle Geleceğe Hazırlanıyoruz

Bakan Kacır'dan TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, fikir mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Kacır, "TÜRKPATENT Akademi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşesinden katılımcılara zaman ve mekandan bağımsız bir dijital platformda eğitim vereceğiz." dedi.

Dijitalleşme ve İnovasyon

Akademinin hedefi, katılımcılara patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler gibi geniş bir bilgi yelpazesi sunmak. Kacır, hâlihazırda 1200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülü ile potansiyel katılımcıları beklediklerini belirtti.

Kacır, "Yenilikçi fikirlerin doğru stratejilerle desteklenmesi, yerel ve küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlar. Fikri mülkiyet kapasitemiz, yeni ilham ve buluşların kapısını aralıyor," şeklinde konuştu.

Eğitim ve Ödüller

Katılımcıların dijital becerilerini pekiştirecek TÜRKPATENT Akademi, başarıyla tamamlanan eğitimlerin ardından katılımcılara dijital rozet verecek. Ayrıca e-Devlet platformuna entegre Elektronik Başvuru Sistemi ile başvuru süreçlerinin kolaylaşacağını aktardı.

Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm

Bakan Kacır, TÜRKPATENT’in yazılım altyapısının yapay zeka teknolojileri ile güçlendirileceğini ve bu sayede işlem sürelerinin kısalacağını belirtti. "Yenilikçi sanayiye entegre edilecek sistemlerle sektördeki rekabet gücümüzü artıracağız," dedi.

Sözlerini tamamlayan Kacır, Türkiye'nin kültürel mirasını ve zenginliğini koruma çalışmalarının da hızla devam edeceğini vurguladı. "1680 yerli coğrafi işaret tescilimizle dünyada ikinci sıradayız," ifadesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kurumda düzenlenen Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Akademi Tanıtım ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza törenlerine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kurumda düzenlenen Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Akademi Tanıtım ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza törenlerine katılarak konuşma yaptı.