Bakan Kacır, İtalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Bakan Kacır, İtalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'ni Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milano şehirinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay konferansı olan Uluslararası Uzay Kongresini (IAC) ziyaret etti.

Kongre Hakkında Bilgiler

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, bu yıl 75'incisi düzenlenen kongrenin 2026 yılında Antalya'da yapılacağını duyurdu.

IAC'ın, tüm dünyadan ulusal uzay ajansları, endüstri liderleri ve akademisyenleri bir araya getiren önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Kacır, burada verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Temsili

Kacır, Türkiye'den birçok firmanın kongreye katıldığını belirterek, "Türkiye pavilyonunda ülkemizin uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumları ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini, Uzay Programı'mızı ve 2026 Antalya IAC'ın tanıtımını gerçekleştiriyor. Uluslararası işbirliğimizi güçlendirerek, uzay çalışmalarında lider ülke olma hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.