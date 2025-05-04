Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'de Kıbrıs Türkü'nün Ev Sahipliğini Vurguladı

Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'nin Kapanış Töreninde Önemli Mesajlar Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda ev sahibi olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini belirtti.

Kıbrıs'ın Stratejik Önemi

Bakan Kacır, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tekrar vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Gelişen teknoloji ve bilişim alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası bir merkez olma hedefinin altını çizen Kacır, bu durumun bölge için taşıdığı stratejik önemi de dile getirdi.

Bakan, ayrıca, KKTC'nin bilişimciler için önemli bir adres haline gelmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi. TEKNOFEST KKTC, ülkedeki teknoloji gelişiminin simgelerinden biri olmaya devam edecektir.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanışı ve ödül töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kapanış töreninde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanışı ve ödül töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kapanış töreninde konuşma yaptı.