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Bakan Şimşek: Azalan Cari Açık Ekonomik İstikrarı Güçlendiriyor

Bakan Şimşek, cari açığın azalması ile dış finansman ihtiyacının gerilediğini ve ekonomik istikrarın güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:35
Bakan Şimşek: Azalan Cari Açık Ekonomik İstikrarı Güçlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Ödemeler Dengesi Yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağladığını açıkladı. 2024 yılı için küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı bir artış beklediklerini belirtti.

2024 Ödemeler Dengesi Verileri

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Cari açığın 2024'te 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, milli gelire oranının ise yaklaşık %0,7 olduğunu söyledi.

Şimşek, cari dengenin bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, Mayıs 2023'teki zirveye göre ise 45,1 milyar dolar iyileştiğini vurguladı. İhracatın dirençli yapısı ve ithalat bağımlılığının azaltılması gibi faktörlerin bu durumda önemli rol oynadığını ifade etti.

Kazanımların Kalıcı Hale Getirilmesi

Geçen yıl 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini belirten Şimşek, reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla %144 ve %159 seviyesine ulaştığını ifade etti. Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine olan katkısının altını çizdi.

Bakan Şimşek son olarak, "Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz" diyerek, önümüzdeki dönemdeki planlarının altını çizdi.

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