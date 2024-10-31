Bakan Şimşek, Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi

Bakan Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri hakkında yaptığı değerlendirmede, enflasyon beklentilerinin toplumsal olarak iyileştiğini ifade etti. Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.

Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş

Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, enflasyon beklentilerinin geçtiğimiz 5 ay içerisindeki ilerleyişine dikkat çekti. Hane halkı enflasyon beklentisinin 12 ayın ardından 8,9 puan, reel sektörün ise 6,5 puan gerilediğini belirten Bakan, piyasa katılımcılarında da bu oranın 5,8 puan azaldığını açıkladı.

Bakan Şimşek, toplumun her kesiminde bu eğilimin sürdüğünü vurgulayarak, dezenflasyon sürecinin etkisinin devam edeceğini dile getirdi.