Bakan Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı ile İşbirliği Geliştirdi

Bakan Şimşek ve Koçovska'nın Görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıkta düzenlenen bu buluşmada, ülkeler arasında mali işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İşbirliği Alanları

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Koçovska ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, gelir idareleri arasında güçlü bir işbirliği oluşturulması hususunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Görüşmede, vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele konularında tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması hedeflendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Solda 3), Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska (Sağda 3) ve beraberindeki heyetle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Solda 3), Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska (Sağda 3) ve beraberindeki heyetle görüştü.