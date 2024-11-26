Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Açıklaması: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

Bakan Şimşek'in Değerlendirmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın kasım ayı itibarıyla yayımladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Beklentilerdeki İyileşme

Şimşek, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, “Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti.” ifadelerini kullandı.

Katılıklar Azalıyor

Bu iyileşmenin, enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediğinin altını çizen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.