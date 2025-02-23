Bakan Şimşek'ten Ekonomi Açıklaması: Sürdürülebilir Büyüme ve Fiyat İstikrarı Vurgusu

Bakan Şimşek'ten Ekonomi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürütülen ekonomik programa dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, uyguladıkları programla birlikte fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Yapısal Reform Yol Haritası

Şimşek, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın bugün ekonominin dönüşümü için ortaya koyduğu yapısal reform yol haritasını anımsatarak, programın detaylarına değindi.

"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız,” diyen Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü destekleriyle yürüttükleri programın hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

Ülkenin ekonomik büyümesi için stratejik adımlar atan Bakan Şimşek, güçlü bir geleceğe ulaşmak adına kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.