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Bakan Şimşek Yalova'da İş Dünyasıyla Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova'da iş insanlarıyla bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:13
Bakan Şimşek Yalova'da İş Dünyasıyla Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Yalova'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kimler Yer Aldı?

Bakan Şimşek, Yalova’ya gelerek Vali Hülya Kaya ve YTSO Başkanı Cemil Demiryürek tarafından karşılandı. Demiryürek'in makamında yapılan görüşmenin ardından, YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, önemli iş insanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Programda, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı gibi önemli isimler de yer aldı.

Toplantının ardından Bakan Şimşek, Yalova'dan ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 3), "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 3), "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda Vali Hülya Kaya (sol 3) ile YTSO Başkanı Cemil Demiryürek (sağ 2) de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 3), "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 3), "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda Vali Hülya Kaya (sol 3) ile YTSO Başkanı Cemil Demiryürek (sağ 2) de yer aldı.

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