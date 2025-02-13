Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'nda Işık Görme Töreni'nde Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı içinde gerçekleştirilen TBM-2 ışık görme töreninde önemli bilgiler paylaştı. Bakan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabında fiziki ilerlemenin yaklaşık yüzde 95 seviyesine ulaştığını vurguladı. "Bu etabımızın çalışmalarını ağustos ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Tünel Çalışmalarının Tamamlandığı Müjdesi

Uraloğlu, sözlerine devam ederek geçen kasım ayında tamamlanan TBM-1 tünelinin ardından, ikinci tünelin kazı çalışmalarının da başarıyla sona erdiğini belirtti. "Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabından oluşuyor," açıklamasında bulundu.

Tahminlere Göre Hizmet Kapasitesi 4 Kat Artacak

Bu projeden elde edilecek yararları anlatan Bakan Uraloğlu, bütün etapların tamamlanmasıyla mevcut hattın kapasitesinin 4 kat artırılacağını, yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini ve yük taşıma süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate indirileceğini belirtti. "Hat tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ve 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak," dedi.

Çalışmalar ve Hedefler

Bakan, Halkalı-Ispartakule etabındaki 6,4 kilometrelik çift tüp TBM tüneli'nin kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, genel olarak yüzde 79 ilerleme sağladıklarını söyledi. "Çalışmaları bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz," diye ekledi.

İstanbul'un Raylı Sistemlerine Katkı

Uraloğlu, bu hattın aynı zamanda Marmaray'ın devamı olacağını ve İstanbul'daki raylı sistem ağını genişleteceğini ifade ederek, "Böylece, 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek," dedi.

İkinci Tünelde Işık Göründü

Konuşma sonunda, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'ndaki ikinci tünelin ışık görmesi için talimat verildi. TBM-2 makinesinin çalışmaları sonrası işçiler Türk bayrağını açarak mutluluğunu paylaştı. Uraloğlu, projeye katkıda bulunan tüm ekip ve kurumlardan aldıkları destek için teşekkür etti.