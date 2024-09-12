Bakan Uraloğlu, Kore Savaşı Şehitlerini Andı

Bakan Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Cumhuriyeti'ndeki ziyaretinin ikinci gününde Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığını ziyaret etti. Bu mezarlık, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 989 Türk askerinden 462'sinin anısına yapılmıştır.

Şehitler İçin Çelenk ve Çiçek

Bakan Uraloğlu, burada şehitler için çelenk bırakırken, kabirlere çiçekler de koydu. Ziyaret sırasında, "Çoğu 20'li yaşlarda olan birçok askerimiz burada yatıyor. Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve şehitlerimizi anmak benim için çok anlamlı. Ailemin de bir gazisi var, dayım İsmail Köroğlu burada savaşmıştı," şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Dayanışmanın Önemi

Uraloğlu, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda barışa destek verdiğini ve Türk-Kore dayanışmasının köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. "Günümüz koşullarında bile Kore'ye yardım etmek, dünya üzerindeki iki milletin güçlü dostluğunun göstergesidir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlığı her zaman gurur kaynağımız olacaktır" dedi.

Anı Defterine Duygu Dolu Mesaj

Birleşmiş Milletler Anıt Müzesi'ni de ziyaret eden Uraloğlu, anı defterini imzalarken şu satırları yazdı: "Aziz şehitlerimiz, Koreli kardeşlerimiz için yaklaşık 10 bin kilometre mesafeden gelerek burada şehit oldunuz. Rabb'im makamınızı yüksek eylesin. Türk’ün kahramanlığını burada da gösterdiniz. Dayım İsmail Köroğlu da burada savaştı. Allah rahmet eylesin. Türk-Kore kardeşliğinin daim olması temennisi ile şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.