Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'a Yeni Metro Hattı Müjdesi

Bakan Uraloğlu, İstanbul için Yeni Metro Projesini Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda yaptığı açıklamada, Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını içeren yeni metro hattının devreye alınacağını belirtti. Yeni hat ile İstanbul'a 4,5 kilometre uzunluğunda bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Bakan Uraloğlu, bu projeyle birlikte İstanbul genelinde inşa edilen toplam metro hattı uzunluğunun 188,3 kilometreye ulaşacağını ifade etti. "Bu yeni proje ile Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlayacağız," dedi.

İstanbul'un İhtiyaçlarına Cevap Veriyoruz

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını ve şehrin benzersiz önemine vurgu yaptı. "İstanbul, asya ile avrupayı birleştiren bir köprü olmanın ötesinde, medeniyetlerin buluşma noktasıdır," diye konuştu.

Uraloğlu, ulaşım hatlarına yapılan toplam yatırım miktarının ise 1 trilyon 381 milyar lira olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle şehrin ulaşım altyapısının önemli oranda güçlendirildiğini kaydetti.

Raylı Sistem Projeleri Hızla Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının kent içi raylı ulaşım projeleri olduğunu ifade etti. Şu anda 22 kilometre raylı sistem hattının inşasına devam edildiğini ve Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattlarının yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

Uraloğlu, ayrıca muhalif çevrelerin projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıklarına dair yalanlarına karşı çıkarak, "Bu projeleri Bakanlık olarak biz hayata geçiriyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir projenin emrinde değil," diye vurguladı.

Gelecek Hedefleri ve Raylı Sistem İhtiyaçları

Son olarak, İstanbul'un mevcut metro hat uzunluğu 362 kilometre iken, yeni projelerin tamamlanmasıyla 388,5 kilometreye çıkacağını duyurdu. Yapılan hesaplamalar, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterirken, henüz 600 kilometre üzerinde yeni hatların inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uraloğlu, "İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına hızlı, güvenli ve konforlu cevaplar vermeye kararlıyız," diyerek, İstanbul’un ulaşım sorunlarına çözüm bulma amaçlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.