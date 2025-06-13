Bakan Yumaklı, Batman'da TMO'nun Yeni Hizmet Binasını Açtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da gerçekleştirilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni hizmet binasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Türkiye'de hasat döneminin başladığını ve şu an itibarıyla hasatın %5 seviyelerine ulaştığını duyurdu.

Yeni Hizmet Binası Üreticilere Destek Olacak

Bakan Yumaklı, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür hizmet binalarının lojistik merkezleri haline geldiğini belirterek, “Bu binalar, yalnızca devletin bir kamu kurumu değil, Batman'da üretim yapan tüm üreticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ziraat odalarının da merkezi olacak” dedi.

Bakan, üretimin kesintisiz devam etmesinin kamu hizmetlerinin sürekliliğine bağlı olduğunu vurguladı ve yeni hizmet binasının bu tür projelerin geliştirilmesi için önemli bir merkez olacağını aktardı.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim

Yumaklı, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Bu sene iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettik. Kuraklık ve beklenmeyen yağışlar tarım arazilerini olumsuz etkiliyor” dedi.

TMO'nun piyasayı dengeleyici güç olarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, “TMO, 600 noktada ürün alımları için hazır. Üreticilerimizin endişelenmemesini istiyorum” ifadesini kullandı.

Gelecek Projeler

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından Batman Valisi Ekrem Canalp, Sera Kent Projesi ile 1100 dönümlük alanda yeni seraların kurulacağını duyurdu. “20 sera kenti kurduğumuzda yıllık katma değeri 20 milyar liraya ulaşacak ve 40 bin kişiye ek istihdam yaratacaktır” dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise tarımda nitelikli ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Batman çok farklı bir yere doğru geliyor. Dünya genelinde ürünlerimizi ihraç edeceğiz,” dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, depreme dayanıklı yeni binanın yapımını tamamladıklarını ve diğer illerdeki hizmet binalarının da açılacağını aktardı.

Açılış töreninin ardından hizmet binasının bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa, kurum amirleri, siyasetçiler ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni hizmet binası açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni hizmet binası açılışını gerçekleştirdi.