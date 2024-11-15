Bakan Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu: 'Kilis İçin Stratejik Adımlar'

Tarımsal Sanayi, Üzerinde Durulacak En Önemli Konuların Başında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'in Polateli ilçesinde düzenlenen Zeytinyağı Rafine Tesisi Temel Atma Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, tarımsal sanayinin, önümüzdeki süreçte daha fazla öncelik verecekleri konular arasında yer aldığını belirtti.

Kilis Halkına Teşekkür

Kilis'teki sıcak kanlı insanlara teşekkür eden Bakan Yumaklı, üretimin sadece başlangıç olduğunu, bunu katma değerli hale getirmenin önemine dikkat çekti. "Bir markanız yoksa, 1 liraya ürettiğiniz bir ürünü en fazla 2 liraya satabilirsiniz. Ancak markanız varsa, kaliteli bir üretim yapmışsanız, bu ürünü 10 katına veya 100 katına satma şansınız var," ifadelerini kullandı.

Zeytin ve Zeytinyağı Stratejik Ürünler

Bakan Yumaklı, zeytin ve zeytinyağının stratejik bir ürün olduğuna vurgu yaparak, özellikle sanayileşme konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. "Zeytin, çok stratejik ve kadim bir üründür. Bu tesiste zeytinyağı sektörüne yönelik önemli bir açığı kapatacağız. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir yatırım yapıyoruz, bu yatırım 750 kişiye istihdam sağlayacak," dedi.

Tesisin Kapasitesi ve Önemi

Tesisin günlük 160 ton zeytin ve 200 ton ayçiçeği işleme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yumaklı, "İnşallah hayırlı olur, millete faydalı bir yatırım olarak hayatına devam eder," şeklinde konuştu.

Program Katılımcıları

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, yatırımcılar, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.