DOLAR
34,42 -0,21%
EURO
36,34 -0,25%
ALTIN
2.835,84 -0,03%
BITCOIN
3.076.024,32 -1,82%

Bakan Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu: 'Kilis İçin Stratejik Adımlar'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'te tarımsal sanayiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:34
Bakan Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu: 'Kilis İçin Stratejik Adımlar'

Tarımsal Sanayi, Üzerinde Durulacak En Önemli Konuların Başında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'in Polateli ilçesinde düzenlenen Zeytinyağı Rafine Tesisi Temel Atma Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, tarımsal sanayinin, önümüzdeki süreçte daha fazla öncelik verecekleri konular arasında yer aldığını belirtti.

Kilis Halkına Teşekkür

Kilis'teki sıcak kanlı insanlara teşekkür eden Bakan Yumaklı, üretimin sadece başlangıç olduğunu, bunu katma değerli hale getirmenin önemine dikkat çekti. "Bir markanız yoksa, 1 liraya ürettiğiniz bir ürünü en fazla 2 liraya satabilirsiniz. Ancak markanız varsa, kaliteli bir üretim yapmışsanız, bu ürünü 10 katına veya 100 katına satma şansınız var," ifadelerini kullandı.

Zeytin ve Zeytinyağı Stratejik Ürünler

Bakan Yumaklı, zeytin ve zeytinyağının stratejik bir ürün olduğuna vurgu yaparak, özellikle sanayileşme konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. "Zeytin, çok stratejik ve kadim bir üründür. Bu tesiste zeytinyağı sektörüne yönelik önemli bir açığı kapatacağız. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir yatırım yapıyoruz, bu yatırım 750 kişiye istihdam sağlayacak," dedi.

Tesisin Kapasitesi ve Önemi

Tesisin günlük 160 ton zeytin ve 200 ton ayçiçeği işleme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yumaklı, "İnşallah hayırlı olur, millete faydalı bir yatırım olarak hayatına devam eder," şeklinde konuştu.

Program Katılımcıları

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, yatırımcılar, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliklerini Tartıştı
2
Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliğini Görüştü
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
4
SGK'dan ödeme alanlar dikkat! Bunu yapanlardan paralar faiziyle geri alınacak
5
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri: SPK Başkanı Gönül'den Önemli Açıklamalar
6
Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme
7
Avrupa'nın Net Sıfır Sanayi Rekabeti: Çin'in Tehditleri

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor