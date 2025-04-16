Bakan Yumaklı'dan Zirai Don Açıklaması: Üreticilere Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da Zirâi Don Üzerine Açıklama Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde incelemelerde bulundu. Bu kapsamda, bakan Yumaklı, meydana gelen zirai don olayının 34 ili farklı ölçülerde etkilediğini açıkladı.

Üreticilere Destek Müjdesi

Bakan Yumaklı burada gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü" belirtti. Yumaklı, "Şu andaki tespitlerimizde 34 ilimiz bunlardan farklı ölçülerde ve farklı oranlarda etkilendi" diye konuştu.

Sigorta Ödemeleri Hakkında Bilgiler

Bakan Yumaklı, zirai don olayı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, tarım sigortası yaptıranların, tespit çalışmaları biter bitmez, Mersin, Adana ve Hatay'da olduğu gibi hızla ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, "Bu bir takvim, daha sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerini de karşılayacağız" dedi.

Bundan sonraki süreçte tarım sigortasının yapısının önemine dikkat çeken Yumaklı, "Tespit, belirleme sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ondan sonra ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız" dedi ve tarımsal üretim yapanlar için iklim değişikliğinin etkilerinden korunmanın ve bir yıllık emeklerin boşa gitmemesi için tarım sigortasının önemini tekrar vurguladı.

(Sürecek)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 3), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 3), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde incelemede bulundu.