Banka ATM'lerinden para çekenler dikkat! O tarihten sonra böyle yapılacak

Bankaların ATM'lerinde küçük değerli banknotları kabul etmeme kararı, bankacılık sektöründe önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun ifadelerine göre, artık ATM'lerde sadece daha yüksek değerli banknotlar olan 200, 100 ve 50 TL'lik banknotların geçerli olduğu belirtiliyor. Bu radikal değişiklik, banka müşterileri arasında şaşkınlık yaratarak dikkat çekiyor.

ATM'LERDE O PARALAR KABUL EDİLMEYECEK

Bankaların ATM'lerinde küçük değerli banknotları kabul etmemesi, geçmişte Merkez Bankası'nın 1000 TL ve 500 TL banknot basma hazırlığı içinde olduğu ve Darphane'nin de 10 TL madeni para basmaya hazırlandığı iddialarını gündeme getiriyor. Ancak eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bu iddiaları yalanlamasıyla birlikte, böyle bir hazırlığın olmadığı vurgulanmıştı.

Bu değişiklik, bankaların ATM'lerinde kabul etmedikleri banknotların değişmesiyle birlikte, müşteri alışkanlıklarını ve finansal işlemleri etkileyebilir. Özellikle küçük alışverişlerde ve günlük harcamalarda kullanılan 20, 10 ve 5 TL'lik banknotların ATM'lerde kabul edilmemesi, tüketicilerin ödeme alışkanlıklarını değiştirebilir. Bu nedenle, bankacılık sektörü üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.