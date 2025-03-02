Türksat 6A ile 36 Bin Kilometrede Haberleşme Dönemi Başlıyor

Türksat 6A, milli uydu projesi ile Türkiye'de haberleşme alanında devrim yaratıyor. Hizmete alınması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:00
Türksat 6A ile 36 Bin Kilometrede Haberleşme Dönemi Başlıyor

Türksat 6A Uydusu ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın nihai yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesindeki testlerinin tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, "Yer yazılımı ve operasyon hazırlıkları yapılacak uydumuzun, bu ayın sonunda hizmete alınmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzaya Fırlatma Tarihi ve Test Süreci

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 10 yıllık bir AR-GE projesi olduğunu belirterek, tüm testlerin başarıyla geçildiğini ve uydunun 9 Temmuz 2024'te Türkiye saatiyle 02:30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacağını hatırlattı.

Aktif Uydu Sayısı 9'a Yükseliyor

Türk mühendislerince geliştirilen Türksat 6A ile birlikte Türkiye'nin aktif uydu sayısı 9'a yükselecek. Bu 9 uydu arasında 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu yer alıyor.Uraloğlu, "Türkiye'mizin gururu milli uydumuzla, 36 bin kilometre uzaklıkta milli teknolojiyle haberleşme dönemi başlayacak." dedi.

İhracat Potansiyeli ve Yeni Pazarlar

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirtirken, 4 bin 229 kilogram ağırlığında olan bu uydu, Avrupa ve Orta Doğu'ya hizmet verecek. Ayrıca, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Kamboçya da Türksat'ın kapsama alanına girecek.

Küresel Uydu Pazarında Türkiye'nin Rolü

Haberleşme uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağı öngörülürken, Türksat 6A ile Türkiye'nin uydu üreticisi olarak küresel alanda önemli bir yer edineceği vurgulandı. Uraloğlu, "Bu gelişme, sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de büyük bir fırsat yaratacak. 250-300 milyon dolarlık bir ihracat potansiyeli açığa çıkacak." şeklinde konuştu.

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