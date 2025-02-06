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Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşte, Kredi Hacmi Artıyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı geçen hafta 19.47 trilyon liraya gerilerken, kredi hacmi 15.89 trilyon liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:09
Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşte, Kredi Hacmi Artıyor

Mevduatta Düşüş, Kredi Hacminde Artış

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Ocak ile biten haftada 373 milyar 598 milyon 959 bin lira azalarak 19 trilyon 470 milyar 791 milyon 266 bin lira seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve bankacılık istatistiklerine göre, bankalar arası dahil toplam mevduat bu dönemde önemli bir düşüş kaydetti.

Mevduat Dağılımı

Aynı dönem içinde bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsi mevduat %2,42'lik bir azalış göstererek 11 trilyon 978 milyar 717 milyon 582 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise %0,52'lik bir düşüş ile 6 trilyon 599 milyar 185 milyon 592 bin lira seviyesine geriledi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 193 milyar 51 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 164 milyar 472,1 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 197 milyon dolarlık bir azalış yaşandı.

Kredi Kategorilerinde Artış

Öte yandan, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta %1,27 artış göstererek 1 trilyon 970 milyar 88 milyon 662 bin lira seviyesine ulaştı. Taksitli ticari krediler ise %0,81'lik bir artış ile 2 trilyon 123 milyar 221 milyon 720 bin lira oldu. Kredi kartları bakiyesi ise %3,75 artışla 2 trilyon 428 milyar 299 milyon lira olarak kaydedildi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 473 milyar 545 milyon 381 bin lirası konut, 55 milyar 892 milyon 473 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 440 milyar 650 milyon 808 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Kredi Hacmindeki Genel Durum

Bankacılık sektörü için toplam kredi hacmi, 31 Ocak itibarıyla 143 milyar 958 milyon 331 bin lira artarak 15 trilyon 885 milyar 466 milyon liraa yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %38,22'lik bir artış gösterdi.

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