Bankacılık Sektörünün Ekim Ayındaki Net Karı 515,6 Milyar Lira

Bankacılık Sektörünün Ekim 2024 Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, ekim sonu itibarıyla sektörün net karı 515 milyar 628 milyon lira olarak belirlendi. Bu sonuç, sektördeki güçlü finansal performansı gözler önüne seriyor.

Aktif Büyüklük ve Krediler

Sektörün toplam aktif büyüklüğü, 2023 sonuna göre 7 trilyon 333 milyar 810 milyon lira artışla 30 trilyon 884 milyar 697 milyon lira seviyesine ulaştı. Kredilerin toplamı da 15 trilyon 143 milyar 376 milyon lira olarak kaydedildi. Menkul değerler toplamı ise 5 trilyon 8 milyar 996 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Kredi Takip Oranı ve Mevduat Artışı

Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,77 olarak kaydedildi. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduatlar, 2023 sonuna göre yüzde 21,9 artışla 18 trilyon 105 milyar 670 milyon lira seviyesine yükseldi.

Öz Kaynak ve Sermaye Yeterliliği

Aynı dönemde, öz kaynak toplamı da yüzde 23,5 artış göstererek 2 trilyon 659 milyar 831 milyon lira olarak belirlendi. Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,09 olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, Türk bankacılık sektörünün 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.