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Bankacılık Sektörünün Net Kârı Kasım'da 583,1 Milyar Lira

Kasım 2023 itibarıyla Türk bankacılık sektörünün net karı 583,1 milyar lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:36
Bankacılık Sektörünün Net Kârı Kasım'da 583,1 Milyar Lira

Bankacılık Sektörünün Kasım 2023 Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kasım ayı sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 583 milyar 121 milyon lira olarak kaydedildi. Bu veriler, Türk bankacılık sektörünün finansal istikrarı açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Sektörün Aktif Büyüklüğü ve Krediler

Kasım 2023 itibarıyla sektörün toplam aktif büyüklüğü 31,2 trilyon lira seviyesine ulaştı. 2023 sonuna göre bu rakam 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artış göstermiştir. Aktiflerin en büyük kalemini krediler oluşturuyor; bu da 15 trilyon 459 milyar 28 milyon lira olarak tespit edildi.

Bunun yanında, menkul değerler toplamı ise 5 trilyon 85 milyar 840 milyon lira olarak belirlendi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %1,80 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduatlar ve Öz Kaynaklar

Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2023 sonuna göre %22,4 artışla 18 trilyon 174 milyar 650 milyon lira olarak kaydedildi. Ayrıca, öz kaynak toplamı %27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon lira seviyesine ulaştı.

Sermaye Yeterliliği

Kasım 2023 itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,29 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, bankaların karşılaşabilecekleri risklerin yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.

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