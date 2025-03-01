Bankalarda Unutulan 507 Milyon Lira TMSF'ye Aktarıldı

2023 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem görmeyen hesaplardan 507 milyon lira TMSF'ye devredildi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:13
Bankalarda Unutulan 507 Milyon Lira TMSF'ye Aktarıldı

Bankalarda Unutulan 507 Milyon Lira TMSF'ye Aktarıldı

2023 sonuna gelindiğinde, 10 yıl boyunca işlem yapılmayan 1 milyon 672 bin 473 adet hesapta unutulan yaklaşık 507 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarıldı. Bu durum, Türkiye'de bankalarda yıllarca işlem görmeden bekleyen hesapların tasfiye sürecinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Kasım 2006 tarihinde yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat ve diğer hesapların listeleri şubat ayı itibarıyla ilgili bankalar ve TMSF'nin internet sitelerinde 4 ay süreyle ilan ediliyor.

Bankalarda hak sahipleri tarafından 10 yıl süresince aranmayan mevduatlar, TMSF'ye aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla en son 2014'te işlem görmüş olan hesapların devri gerçekleştirildi. Zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan ilanların ardından hak sahipleri veya mirasçıları, 14 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplar, TMSF'ye devrediliyor.

2023 yılının Aralık ayı itibarıyla zaman aşımına uğrayan hesapların TL karşılığı yaklaşık 507 milyon lira oldu. Bu hesaplar arasında unutulan;124 milyon 88 bin 469,77 lira, 4 milyon 597 bin 28,82 dolar, 5 milyon 653 bin 976,67 avro gibi çeşitli döviz cinsleri bulunuyor.

Bunun yanı sıra, 2024 yılında TMSF'ye aktarılan toplam hesap sayısı 1 milyon 672 bin 473 adet olarak kaydedildi ve geçen yıl 429 milyon 876 bin 477,77 lira değerinde bir başka miktar da TMSF'ye devredilmişti. 31 Aralık 2024 itibarıyla zamanaşımına uğrayan hesaplar için mudilerin 14 Haziran tarihine kadar başvurması gerekiyor.

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