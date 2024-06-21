Bankalardan gece yarısı faiz kararı! Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi...

İhtiyaç kredisi, nakit sıkıntısı çekenler için sıklıkla başvurulan bir finansman yöntemidir ve bu kredilerin faiz oranları, kişisel finansal duruma ve kredi geçmişine göre değişiklik göstermektedir.

Son zamanlarda, tüketicilerin günlük yaşam giderleri, tatil planları veya ev iyileştirmeleri gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettikleri ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında bir düşüş trendi gözlemleniyor. Bu bağlamda, 36 ay vade ile alınan 50 bin TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisinin aylık taksit miktarları da büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Peki, 36 ay vadeli 50 bin TL tutarındaki bir kredi için aylık ödeme miktarları ne kadar olacak? İşte 19 Haziran 2024 tarihli bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...





Haziran 2024 İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

ING Bank İhtiyaç Kredisi

Kredi Miktarı: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %3,59 (İlk üç ay ödemesiz)

Aylık Ödeme: 2.893,63 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Kredi Miktarı: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %4,84

Aylık Ödeme: 3.539,48 TL

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

Kredi Miktarı: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %3,94

Aylık Ödeme: 3.069,23 TL

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Kredi Miktarı: 49.001 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %4,54

Aylık Ödeme: 3.379,90 TL

TEB Hoş Geldin Kampanyası İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Geri Ödeme Süresi: 36 ay

Belirlenen Faiz Oranı: %3,89

Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.043,88 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Geri Ödeme Süresi: 36 ay

Belirlenen Faiz Oranı: %4,15

Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.176,62 TL

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Geri Ödeme Süresi: 36 ay

Belirlenen Faiz Oranı: %4,39

Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.301,14 TL

Akbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi