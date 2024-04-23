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Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’deki dar gelirli ailelere güçlü bir destek sunuyor. Elektrik faturası desteği programı kapsamında her ay 260 TL yardım sağlanacak. Peki başvuru şartları neler? Konuya dair tüm gelişmeler haberimizde...

Yayın Tarihi: 23.04.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 18:31
Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik zorluklarla karşılaşan aileler için elektrik faturası yardım programını hayata geçirecek. Bu programın temel amacı, elektrik faturalarının getirdiği mali yükü azaltmak ve finansal olarak güç durumda olan vatandaşlara yardımcı olmakta.

elektrik indirimi

Bu destekle, temel ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Yardım programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterli olacak. Ayrıca, aylık ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacak:

• 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık (75 kilovatsaat) 130,09 TL

• 3 kişilik muhtaç hanelere aylık (100 kilovatsaat) 173,46 TL

• 4 kişilik muhtaç hanelere aylık (125 kilovatsaat) 216,82 TL

• 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık (150 kilovatsaat) 260,19 TL kadar aylık destek verilmektedir. 

Yardım programından aranan tüm şartların sağlanması koşulu ile yararlanmaya devam edilir. Dolayısıyla, bu yardım programı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli bir destek sağlamakta.

elektrik yardımı hakkında

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Elektrik faturası yardımına başvurmak isteyen vatandaşlar, gerekli evraklarını alarak PTT şubelerine müracaat edebilirler. Başvuru sırasında yalnızca kimlik kartı ve güncel elektrik faturasının ibrazı gerekiyor. Başvuru onaylandığında, vatandaşlar düzenli olarak elektrik faturası yardımından faydalanabilecekler.

Bu yardım programı, aile bütçesine destek olmak ve özellikle elektrik faturaları 300 TL’yi aşan haneler için mali bir rahatlama sağlamak amacıyla tasarlandı. Böylece, ekonomik sıkıntı içindeki ailelerin yükü bir nebze olsun hafifletecek. 

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