Başvurmayan dizlerini dövecek! 3 gün içinde faizsiz 25.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtılacak

Birden fazla banka bayram öncesi nakit paraya ihtiyaç duyacak olan müşterilerine özel kampanyalar düzenliyorlar. Bir bayram kampanyası da bu bankalardan geldi Detaylar haberimizde…







8 BANKA DUYURDU! BAŞVURMAK İÇİN SADECE 4 GÜNÜNÜZ KALDI BAŞVURANA FAİZSİZ 25 BİN TL VERİLECEK

Özellikle Kurban Bayramı yaklaşırken nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi tekliflerini araştırmaya devam ederken, 8 banka son dakika açıklamalarıyla manşetlere çıktı.

Bankalardan ardı ardına kredi kampanyası duyuruları arasında bu sekiz banka da faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Özellikle Kurban Bayramı yaklaşırken nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi tekliflerini araştırmaya devam ederken, 8 banka son dakika açıklamalarıyla manşetlere çıktı. Bir anda yaşam masraflarını karşılamak zorunda kalan insanlara can simidi olan faizsiz kredi tutarı dikkat çekti. Faizsiz kredi ve nakit avans tutarı ise 25.000 TL oldu. Bankaların açıkladığı faizsiz kredi teşvikleri kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ederken, aralarında 8 bankanın da bulunduğu bankalar peş peşe açıklamalar yaptı.

Bankalar faizsiz kredi kampanyalarına devam ederken, sekiz bankanın kampanya duyuruları dikkat çekti. Bankanın halka sunduğu kampanyalar aşağıdadır.

AKBANK

Akbank mobil müşterilerine 1 Mayıs- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yeni müşterilere 20.000 TL'ye kadar %0 faizle taksit imkanı sunulacak. 3 aya kadar %0 faizle 20.000 TL'ye kadar ücretsiz taksit imkanından

ALBARAKA

Yeni müşterilere 15.000 TL tutarında özel faizsiz hoş geldin kredisi uygun koşullarla sunulmaktadır. Kredi tutarı: 15.000 TL

Vade: 6

Faiz oranı: 0

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi seçeneği sunulmaktadır.

Kredi tutarı: 10.000TL

Vade: 6

Aylık faiz: %0,00

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere 29 Nisan 2024'ten 31 Mayıs 2024'e kadar 25.000 TL'ye kadar özel faizsiz taksit seçeneği sunulacak.

Faizsiz taksitli ön ödemeler 2 ile 3 ay (dahil) arasındaki süreler için geçerlidir.

ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

Yeni müşterilere %0 faiz oranlarından başlayan ON Digital ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000TL

Vade: 6

Faiz oranı: %0,00

Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL

ING

Turuncu Ekstra programına katılıp banka kartınızla alışveriş yaparak veya faturalarınızı vadesiz hesaptan ödeyerek her ay 3.250 puan toplarsanız, 5.000 TL'ye kadar kredilerde aylık nakit geri ödemelerde faiz oranı %0 olacaktır. ilgi olarak yansır. Kredi süresi boyunca ihtiyacınız olan puanları toplayın.

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi seçeneği sunulmaktadır.

Kredi tutarı: 10.000TL

Süre: 6 ay

Aylık faiz: %0,00

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere 16-31 Mayıs tarihleri arasında 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi promosyonları uygulanabilecek. 20.000 TL'ye kadar faizsiz taksit imkânı da mevcuttur. Kredi tutarı 10.000

Vade: 6

Faiz oranı: %0

Aylık taksit tutarı: 1666,67

Tahsis ücreti: 0TL