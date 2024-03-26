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Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamalarında doğal gaz desteklerine değinirken 584 bin 941 haneye ödeme yapılacağı açıklandı. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları üzerinde tüm detaylar belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 08:36
Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği yer alan vatandaşların başvurularının onaylanmasıyla beraber ikamet edilen bölge üzerinde faturalarını ödeme birimlerine bakılarak ilçeye karşılık gelen tutarlarda düzenli yardım yapılacağı belirtildi. 


E devlet üzerinden yapılacak başvurular için sosyal yardım başvuru hizmeti sayfasından başvuru yapılır. Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık, 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme gerçekleşecek.
Destek tutarları yıllık olarak 1500-3500 TL aralığında yer alırken Göktaş, iklim şartları yaşanmasından ötürü desteklerde ısı ölçümlerde çalışma yapıldığında değindi. 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayrıldı.

doğal gaz destei
BAŞVURU YAPMA ŞARTLARI NELERDİR?
-TC vatandaşı olmak
-E devlet üzerinden başvuruda bulunmak
-Doğal gaz arzı bulunan ilçe ikamet etmek
-İkamet adresinde mesken türü doğal gaz abone olması
-SYV Vakfınca hak sahipliği kararı verilirken kriterlerin sağlanmadı.

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