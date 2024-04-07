Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'deki kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarına yönelik önemli bir destek programını hayata geçiriyor. Bakanlık, kronik hastalıklarla yaşam mücadelesi veren bireylere aylık 5,100 lira nakit yardım desteği sunacağını duyurdu.

Bu çerçevede, başvuruların bizzat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılabileceği belirtiliyor. Başvuru sürecinde, hastaların sağlık durumları detaylı bir şekilde incelenecek ve yardımın verilip verilmeyeceğine ilişkin kararlar alınacak. Hastaların başvuru esnasında sağlamaları gereken sağlık raporlarının sisteme işlenmesi zorunlu olacak.

Bakanlık yetkilileri, bu programın kronik hastalığı olan bireyler için ekonomik anlamda önemli bir destek olacağını vurguluyor. Hastalara sağlanacak olan maddi destek, onların hayatlarını daha iyi bir şekilde idame ettirmelerine katkı sağlayacak.





Ayrıca, raporları sistemde kayıtlı olan kronik hastalara veya yaşamlarını cihaza bağlı olarak sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, belirlenen destek tutarına ilave olarak yüzde 5 fazladan ödeme yapılacak.

Haber metni ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesine başvurabilecekleri ifade ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kronik hastalara yönelik bu önemli destek programı, sağlık sisteminin ve sosyal yardım mekanizmalarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çabalarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.