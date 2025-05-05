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BATEM, Süs Bitkileri Islah Çalışmalarını Sektör Temsilcilerine Tanıttı

BATEM, süs bitkileri AR-GE çalışmalarını sektör temsilcilerine tanıttı; yerli üretimi artırma amacı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:39
BATEM, Süs Bitkileri Islah Çalışmalarını Sektör Temsilcilerine Tanıttı

BATEM, Süs Bitkileri Islah Çalışmalarını Tanıttı

Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü, süs bitkileri sektörüne yönelik önemli bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Enstitünün yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen karanfil, sardunya ve kalanşo (kalanchoe) türleri, sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Süs Bitkileri Islah Çalışmaları Tanıtım Günü

BATEM'in düzenlediği "Süs Bitkileri Islah Çalışmaları Tanıtım Günü" etkinliğinde, ziraat yüksek mühendisleri Ayşe Serpil Kaya, Uğur Kahraman ve Ercan Sallahoğlu, ıslah çalışmalarını sürdürdükleri süs bitkileri hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Sektör temsilcileri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ülke Ekonomisine Katkı

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, konuşmasında enstitülerinin yılardır yürüttüğü AR-GE çalışmalarının ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. 1990'lı yıllardan itibaren kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründe çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ünlü, dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Üretim yaparak yerli ve milli ürünleri pazara sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Talepler Doğrultusunda Çeşit Geliştirmek

Ünlü, sektördeki talepler doğrultusunda çeşitler geliştirdiklerini belirterek, "Amacımız sektörün talebine göre çeşit geliştirmek. Yoksa biz bir çeşit geliştirip bunun rafta kalmasını istemiyoruz spâ. AR-GE çalışmalarımızı onların talepleri doğrultusunda yönlendiriyoruz." dedi.

Dünya Genelinde Artan Önem

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise şehirleşmenin artmasıyla birlikte süs bitkilerinin öneminin daha da arttığını kaydetti. Türkiye'nin süs bitkileri konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çandır, uzun sürecek ıslah çalışmalarıyla yerli üretimi artırma hedefinde olduklarını dile getirdi. BATEM tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk tescillenen "Likya Kaya" adlı karanfilin üretimi ve ihracatını yaptıklarını anımsattı.

Ekonomi İçin Katma Değer

Üretilen ürünlerin katma değerinin ülke içerisinde kalmasının önemine dikkat çeken Çandır, özel sektör ile birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıca, endemik çeşitlilik açısından Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirterek, bu çeşitlerin ıslah edilerek ekonomi içerisine katıldıkça katma değerin artacağını ifade etti.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ekipleri, AR-GE çalışması yürüttükleri...

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ekipleri, AR-GE çalışması yürüttükleri karanfil, sardunya ve kalanşo (kalanchoe) türlerini sektör temsilcilerine tanıttı. BATEM bünyesinde geçmişten günümüze yürütülen süs bitkileri ıslah çalışmalarından elde edilen çeşitlerin tanıtımı amacıyla "Süs Bitkileri Islah Çalışmaları Tanıtım Günü" düzenlendi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ekipleri, AR-GE çalışması yürüttükleri...

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ekipleri, AR-GE çalışması yürüttükleri karanfil, sardunya ve kalanşo (kalanchoe) türlerini sektör temsilcilerine tanıttı. BATEM bünyesinde geçmişten günümüze yürütülen süs bitkileri ıslah çalışmalarından elde edilen çeşitlerin tanıtımı amacıyla "Süs Bitkileri Islah Çalışmaları Tanıtım Günü" düzenlendi.

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