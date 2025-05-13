Batı Akdeniz İhracatı 1 Milyar Dolar Barajını Erken Aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayarak, 1 milyar dolarlık ihracat rakamını geçen yıla göre daha erken aşmayı başardı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgedeki ihracatı artırmak için gerçekleştirdikleri yurt dışı ticari ziyaretler ve URGE projelerinin sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti.

Bu yıl 1 Ocak-9 Mayıs tarihleri arasında bölgeden yapılan ihracatın, 2024'ün aynı dönemindeki rakamları geride bıraktığını belirten Çavuşoğlu, "1 milyar dolar bölgemiz için ulaşılamaz bir rakam değil, fakat geçen yıla göre 10 gün öncesinden bu sınırın aşılması sevindirici bir gelişme. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gerçekleştirdik," dedi.

İhracatta sektörel bazda yaş meyve ve sebze 332,7 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, madencilik ikinci, ağaç ve orman ürünleri ise üçüncü sırada bulunuyor. Çavuşoğlu, en fazla ihracatı yapılan ürünün domates olduğunu, bunu biberin takip ettiğini aktardı.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatı artırabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, bu başarıların sürdürülebilir olması için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 1 milyar dolarlık ihracat rakamını geçen yıla göre daha erken aştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin ihracatını artırmak için yaptıkları yurt dışı ticari ziyaretleri ve URGE projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.