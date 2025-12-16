Bayburt’ta Kasım 2025’te 131 Konut Satıldı | TÜİK Verileri

Bayburt’ta Kasım 2025’te 131 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Kasım ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Buna göre Bayburt’ta 131 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde konut satışları

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olarak kaydedildi. En az satışın gerçekleştiği iller ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu.

Ocak-Kasım dönemi ve satış türleri

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 207 bin 519 oldu.

Kasım ayında 5 bin 483, Ocak-Kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucu Kasım ayında 119 bin 601 konut el değiştirdi; bu satışların payı toplam içinde %84,8 oldu. Ocak-Kasım döneminde diğer konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 olarak gerçekleşti.

İlk ve ikinci el konut satışları

İlk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azalarak 46 bin 589 oldu. İlk el satışların toplam içindeki payı %33,0 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ilk el satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 444 bin 96 oldu.

İkinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 azalarak 94 bin 511 olarak gerçekleşti. İkinci el satışların toplam içindeki payı %67,0 oldu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 990 bin 37 olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışları

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 azalarak 1 bin 943 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan satışların en fazla olduğu iller sırasıyla 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 azalarak 18 bin 993 oldu.

Ülke uyruklarına göre Kasım ayında en çok konut satışı 310 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına, ardından 159 ile Ukrayna ve 151 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

BAYBURT’TA KASIM AYINDA 131 KONUT SATILDI