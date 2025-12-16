DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Bayburt’ta Kasım 2025’te 131 Konut Satıldı | TÜİK Verileri

TÜİK verilerine göre Bayburt'ta Kasım 2025'te 131 konut satıldı; Türkiye genelinde satışlar 141 bin 100 oldu, ipotekli ve yabancıya satışlar düştü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:19
Bayburt’ta Kasım 2025’te 131 Konut Satıldı | TÜİK Verileri

Bayburt’ta Kasım 2025’te 131 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Kasım ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Buna göre Bayburt’ta 131 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde konut satışları

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olarak kaydedildi. En az satışın gerçekleştiği iller ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu.

Ocak-Kasım dönemi ve satış türleri

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 207 bin 519 oldu.

Kasım ayında 5 bin 483, Ocak-Kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucu Kasım ayında 119 bin 601 konut el değiştirdi; bu satışların payı toplam içinde %84,8 oldu. Ocak-Kasım döneminde diğer konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 olarak gerçekleşti.

İlk ve ikinci el konut satışları

İlk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azalarak 46 bin 589 oldu. İlk el satışların toplam içindeki payı %33,0 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ilk el satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 444 bin 96 oldu.

İkinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 azalarak 94 bin 511 olarak gerçekleşti. İkinci el satışların toplam içindeki payı %67,0 oldu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 990 bin 37 olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışları

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 azalarak 1 bin 943 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan satışların en fazla olduğu iller sırasıyla 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 azalarak 18 bin 993 oldu.

Ülke uyruklarına göre Kasım ayında en çok konut satışı 310 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına, ardından 159 ile Ukrayna ve 151 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

BAYBURT’TA KASIM AYINDA 131 KONUT SATILDI

BAYBURT’TA KASIM AYINDA 131 KONUT SATILDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tami ve T-Soft İş Birliği: T-Soft Kullanıcılarına Tami Ödeme Hizmeti
2
Aydın'da Konut Satışları Düştü: Kasım 2025'te 2 bin 517 Konut
3
Samsun'da Konut Satış Rekoru: 2025'in İlk 11 Ayında 28 bin 792
4
Şekerbank-EBRD iş birliği: 60 milyon euro ile kadın KOBİ ve genç girişimcilere destek
5
Eskişehir'de altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı
6
Tüketici Derneklerinden Bakanlığın Fiyat Karşılaştırma Sistemine Destek
7
Araç sahiplerinin cebi yanacak! Akaryakıta çıldırtan zam geliyor: Depoyu fullemeyen yandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi