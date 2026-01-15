Bayraktar: Bu sene 8 milyon haneye yetecek gaz, 2028'de 16 milyona çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'da gençlerle buluşmasında Türkiye'nin enerji üretim hedeflerini ve dışa bağımlılıkla mücadeleyi anlattı.

Üretim rakamları ve hedefler

Bakan Bayraktar, Sakarya gaz sahası için "Sakarya gaz sahasında 4 milyon haneye yetecek gazı bugün üretiyoruz ama 22 milyona ihtiyacımız var. Bu sene 8 milyon haneye yetecek gazı üretmiş olacağız. 2028'de bu sayı 16 milyona çıkacak ama ihtiyaç çok. Onun için biz bir müddet daha ithal enerjiye ihtiyaç duyacağız" dedi.

Enerjide bağımsızlık vizyonu

Akçaabat'taki "Net Konuşalım Trabzon" programında konuşan Bayraktar, "Türkiye’yi enerjide bağımsız bir ülke yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Enerjide bağımsızlığın ekonomik ve siyasi alanda ülkenin gücünü artıracağını vurguladı.

Yerli kaynaklar ve Gabar'daki üretim

Gabar'da bölge halkı ve güvenlik koşullarının değiştiğini belirten Bayraktar, burada "Türkiye’nin en kaliteli petrolünün üretildiğini" söyledi. Yerli kömür, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyogaz gibi kaynakların ekonomiye katılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca nükleer enerji vurgusu yaparak Akkuyu'da ilk reaktörün devreye alınması hedefinin sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin arama ve üretim faaliyetlerini yalnızca kendi deniz ve kara sahalarında değil, bu yıl Somali ve Pakistan gibi bölgelerde de sürdüreceklerini söyledi: "Bu sene içerisinde Somali'de, Pakistan'da doğalgaz, petrol arayan bir ülke haline geliyoruz."

Deniz güvenliği ve operasyonlar

"Şu anda çalışan gemilerimiz Karadeniz’de, kıyıdan 170 kilometre mesafede" diyen Bayraktar, Karadeniz'deki operasyonları tehdit eden drone, İDA saldırıları ve mayın risklerine karşı çalışmalara devam ettiklerini belirtti. İDA konusunda 2026 yılı içinde önemli bir çalışma planladıklarını, donanmanın ve bölgesel iş birliklerinin önemine değindi.

Talep, destekler ve fiyat dinamikleri

Bayraktar, Türkiye nüfusu ve altyapı ihtiyaçlarına dair şu verileri paylaştı: "86 milyonluk bir ülkeyiz. 22 milyon hanede bugün doğalgaza ihtiyacımız var. Türkiye’de 32 milyon araç bulunuyor. 42 milyon haneye 7/24 elektrik lazım." Bu kapsamda arzın talebi hemen karşılamadığını ve bir süre daha ithal enerjiye başvurulacağının altını çizdi.

Bakan, vatandaş desteklerine de değinerek doğalgaz faturalarında devletin payının "yaklaşık yüzde 45" olduğunu, elektrikte ise desteğin "yaklaşık yüzde 50" seviyesinde bulunduğunu vurguladı. Enerji fiyatlarının uluslararası piyasalar tarafından belirlendiğini, bu gelişmelerin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.

Yoğun arama ve üretim sürecinin sürdüğünü, yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılmasıyla enerji bağımsızlığı hedefine adım adım yaklaşıldığını belirtti.

