Bina Tamamlama Sigortası: Kentsel Dönüşümde Güvenin Anahtarı

Bina Tamamlama Sigortası Kentsel Dönüşümde Güveni Sağlıyor

İnşaat ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından '2026: İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı' temasıyla düzenlenen 1. Kentsel Gelişim Zirvesi'nde, kentsel dönüşümün finansmanı, planlama ve mevzuat boyutları masaya yatırıldı. Quick Sigorta'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen panelde Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş, Mimar Dr. M. Sinan Genim, Mimar İlhan Turan ve Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Serkan Çakmaklı görüşlerini paylaştı.

Güven Sorunu ve Sektör Verileri

Tekbaş, kentsel dönüşümde 'güven' başlığının sadece algısal bir mesele olmadığını; pazar büyüdükçe bunun sistematik seçim ve denetim ihtiyacına dönüştüğünü belirtti. Türkiye'de aktif müteahhitlik belgesine sahip müteahhit sayısının 473 bin seviyesinde olduğunu, benzer nüfusa sahip Almanya'da ise bu sayının yaklaşık 3 binde seyrettiğini hatırlatarak, güveni standartlaştıracak mekanizmaların zorunlu hale geldiğine işaret etti. Arsa sahiplerinin komşularına ve müteahhide, müteahhidin arsa sahiplerine güvenmediği bu ortamda bina tamamlama sigortası önemli bir çözüm olarak öne çıktı.

'Yarım Kalmış Bina' Riski Yönetilebilir Hale Geliyor

Tekbaş'ın aktardığı çerçeveye göre bina tamamlama sigortası, projenin sözleşmede belirlenen süre içinde bitirilememesi durumunda devreye girerek binanın tamamlanmasını güvence altına alıyor. Bu mekanizma sayesinde, özellikle depreme karşı dönüşüm sürecinde sıkça gündeme gelen 'evin gecikmesi' ve 'projenin yarım kalması' endişesi yönetilebilir hale geliyor. Sigorta, ön ödemeli konut satışlarında 6502 sayılı Kanun, kentsel dönüşüm projelerinde ise 6306 sayılı Kanun kapsamındaki süreçlerde tüketiciyi ve hak sahiplerini koruyan bir güvence modeli olarak tanımlanıyor.

Denetim ve Süreç İzleme İskan Aşamasına Kadar Sürüyor

Sigorta yaklaşımının yalnızca hasar anında devreye giren bir model olmadığını vurgulayan Tekbaş, modelin projenin başından itibaren hukuki çerçevenin kurulmasını, müteahhidin finansal yeterlilik analizinin yapılmasını ve hak sahiplerinin menfaatlerini koruyacak değerlendirmelerin yapılmasını içerdiğini söyledi. Süreç, inşaatın iskan almasına kadar devam eden izleme ve denetim katmanıyla tamamlanıyor.

Teminat Mektubuna Alternatif ve Kapsamlı Koruma

Panelde ayrıca ruhsat süreçlerindeki teminat mekanizmaları gündeme geldi. Bu bağlamda bina tamamlama sigortasının, bazı projelerde belediyeye verilen teminat mektubu yerine alternatif bir güvence sunduğu ve hak sahiplerinin güvenini artırdığı vurgulandı. Tekbaş, bu sigorta modelinin konut alıcısını, hak sahiplerini, yatırımcıyı ve müteahhidi yüzde 100 koruma yaklaşımıyla ele alan finansal bir çözüm olduğunu belirtti.

Quick Sigorta'nın bu modelde müteahhit seçiminden finansal yeterlilik analizine, projenin teknik, mali ve hukuki altyapısının değerlendirilmesinden inşaat sürecinin tüm aşamalarının izlenmesi ve denetlenmesine kadar süreci MHR GYO ve QC İnşaat iştirakleriyle birlikte üstlendiği; şirketin 2018'den bu yana bina tamamlama sigortası alanında talebe karşılık veren uygulamalar geliştirdiği ifade edildi.

473 BİN MÜTEAHHİDİN BULUNDUĞU TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ‘GÜVEN’ SORUNU SİGORTAYLA AŞILIYOR.