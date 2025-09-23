Bayraktar: Dünya Bankası ile Şeffaf Yatırım İçin İşbirliği Sürecek

New York'taki görüşmelerde enerji dönüşümü ve yatırım ihtiyaçları ele alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştüğünü duyurdu.

Bayraktar, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, görüşmede Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarının detaylı şekilde ele alındığını bildirdi.

Toplantıda yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini aktaran Bayraktar, "Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldığını belirterek, "Türkiye her geçen yıl artan enerji talebi ve rekabetçi serbest piyasasıyla uluslararası yatırımcılar için güçlü bir potansiyel sunuyor. Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.