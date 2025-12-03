Bayramiç'te Kanlıca Mantarı ('Çam Melkisi') Köylünün Gelir Kapısı

Çanakkale Bayramiç'te Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında toplanan kanlıca mantarı ('çam melkisi'), kilosu 70-100 TL arasında satılarak köylülere önemli gelir sağlıyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında, Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan kanlıca mantarı, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağına dönüştü.

Pazar fiyatları ve talep

Halk arasında ’çam melkisi’ olarak bilinen mantarın kilosu ilçe pazarında 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Bu yıl üretimin bol olması, köylülerin ekonomik durumuna doğrudan katkı sağladı.

Pazarda satılan mantarlar evlerde lezzetli yemeklere dönüşerek sofralarda yerini alıyor; dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar ise hasat için Kaz Dağları’na akın ediyor.

Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kaz Dağları’na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var".

