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BDDK'dan Sermaye Yeterlilik Oranlarında Önemli Değişiklik

BDDK, ticari kredilerde risk ağırlıklarını gözden geçirerek yeni düzenlemeler getirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:15
BDDK'dan Sermaye Yeterlilik Oranlarında Önemli Değişiklik

BDDK, Sermaye Yeterlilik Oranlarını Güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ticari nitelikteki kredilerin risk ağırlıklarının hesaplanmasında önemli bir değişiklik yaptığını açıkladı. Resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yönetmelik Değişiklikleri

Yapılan değişiklikle, bankaların "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında hesaplanan sermaye yeterliliği standart oranlarının yeniden düzenlendiği ifade edildi. Bu güncellemeyle birlikte, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşım olarak uygulanan yüzde 200 risk ağırlığı ile içsel derecelendirme yöntemlerine dayalı yaklaşımların uygulama süreci sona erdi.

Kredi Riskine Esas Tutara Dair Detaylar

Yeni düzenlemeye göre, mevcut kullandırılan krediler de dahil olmak üzere, bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verildi. Kredi riskine esas tutar hesaplamasında parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışındaki tutarların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak değerlendirileceği belirtildi.

Döviz Kurları ve Uygulama Tarihleri

BDDK ayrıca, 26 Haziran 2023 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Haziran 2024 tarihine ait TCMB döviz alış kuruyla devam ettirilmesine karar verildi.

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