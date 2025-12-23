Burcu Gıda, Edremit Tarıma Dayalı OTB’ye Büyük Yatırım İçin Parsel Tahsis Sözleşmesi İmzaladı

İmza Töreni ve Katılımcılar

Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB) bölge ekonomisi ve tarıma dayalı sanayinin gelişimine katkı sağlayacak büyük ölçekli yatırım için parsel tahsis sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ile Burcu Gıda Yönetim Kurulu üyeleri Cemil Bahadır, Özcan Bahadır ve Burcu Bahadır Savaş katıldı.

Yatırım Kararı ve Firma Profili

Türkiye’nin köklü gıda firmalarından Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş., Edremit Tarıma Dayalı OTB’de büyük ölçekli sanayi parseli tahsis talebinde bulunarak bölgeye yatırım yapma kararını resmileştirdi.

1992 yılında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kurulan Burcu Gıda, salça ve konserve ürünleri başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda etkin bir konuma sahip. Firma, yaklaşık binin üzerinde istihdam sağlıyor ve Edremit OTB’de gerçekleştireceği yatırım ile üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Hedefler ve Beklenen Etki

İmza töreninde Burcu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Bahadır şu açıklamayı yaptı:

"Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OTB, bizim için son derece kıymetli bir yatırım alanıdır. Bu bölgede yer almaktan ve Edremit’e değer katacak bir yatırımın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Planladığımız bu yatırımla birlikte, ilk etapta en az 500 kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Üretime geçtiğimizde bu sayının artarak devam edeceğine inanıyoruz."

Edremit TDİOTB Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise projenin stratejik önemine dikkat çekerek, "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi’nin yalnızca bir tarım alanı değil, tarım sanayi entegrasyonunu sağlayan, aynı zamanda bölgenin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kalkınma projesi olduğunu vurguladı. "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OTB’nin, tarımın sanayiyle buluştuğu, katma değerin üretildiği ve istihdamın artırıldığı çok kıymetli bir kalkınma hamlesidir. Bugün Burcu Gıda gibi güçlü ve köklü bir markanın bölgemize yatırım kararı alması, Edremit’in yatırım güvenilirliğinin ve potansiyelinin açık bir göstergesidir."

Teslim Takvimi ve Bölgesel Beklentiler

Törende ayrıca, tahsis edilen sanayi parsellerinin 2026 yılının ilk yarısında yatırımcıya teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Katılımcılar, bu sürecin Edremit ve çevresinde yatırım ortamını geliştireceğini ve ekonomik canlılığı artıracağını ifade etti.

Yetkililer ve yatırımcılar, Burcu Gıda’nın Edremit Tarıma Dayalı OTB’de hayata geçireceği projenin bölgeye katma değer, istihdam ve sanayi-tarım entegrasyonu açısından önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, kamu-özel sektör iş birliğiyle benzer yatırımların artmasını temenni ettiler.

