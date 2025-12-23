DOLAR
Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan arasında 'Kardeş Liman' Mutabakatı İmzalandı

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile Port Sudan Limanı arasında iş birliğini öngören kardeş liman mutabakatı imzalandı; Sudan heyeti limanı inceledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:26
Ziyaret ve görüşme

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile Port Sudan Limanı arasında iş birliğini kapsayan 'kardeş liman mutabakatı' imza altına alındı. Sudan’ın Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud, beraberindeki heyet ve iş insanlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi.

Heyet, program kapsamında ilk olarak Mersin Valisi Atilla Torosu makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Şeref Defterini imzalayan Mustafa Mohamed Nour Mahmoud, Vali Toros ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Liman incelemesi ve sunum

Sudan heyeti, ziyaretin ardından Mersin Uluslararası Limanı’na geçerek liman sahasında incelemelerde bulundu. MIP yetkilileri tarafından yürütülen programda, limanın teknik altyapısı, operasyonel kapasitesi ve faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

İmza töreni ve katılımcılar

Sunumun ardından düzenlenen imza töreninde, MIP ile Port Sudan Limanı arasındaki iş birliğini kapsayan 'kardeş liman mutabakatı'; MIP Kurumsal, İnsan Kaynakları ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Yüksel Nuri Peker ile Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Hamida Al-Hajj Mahjoub tarafından imzalandı.

İmza törenine; Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Sudan heyeti, iş insanları ve davetliler katıldı. Tören sonunda taraflar arasında günün anısına plaket takdimi gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

