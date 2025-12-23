DSO’da Yılın Son Meclis Toplantısı: 2026 Bütçesi ve Model Fabrika Öne Çıktı

DSO 2025 Aralık Meclisi: Yılın Son Toplantısı Gerçekleştirildi

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) 2025 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 22 Aralık tarihinde Oda Hizmet Binası’nda yapıldı. Yılın son toplantısında 2026 yılı bütçe görüşmeleri, geride kalan yılın ekonomik görünümü, sanayicinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı.

Toplantının Açılışı ve Genel Değerlendirme

Toplantıya DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu başkanlık etti. Açılış konuşmasında Konyalıoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının üretici üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve alınan önlemlerin ağırlıklı olarak sanayicinin omuzlarına yüklendiğini vurguladı. Konyalıoğlu, günü kurtarmaya odaklanan ekonomik ortamın firmaların uzun vadeli planlama ve strateji geliştirme kabiliyetini zayıflattığını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Sunumu

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Oda faaliyetleri ve Ankara görüşmelerine ilişkin üyeleri bilgilendirdi. Kasapoğlu, küresel ve ulusal düzeydeki ekonomik zorlukların sanayi üzerindeki etkilerinin giderek belirginleştiğini söyledi. 2026 yılına ilişkin beklentileri temkinli olarak değerlendiren Kasapoğlu, yılın ilk yarısında sıkıntıların devam edebileceğini, ikinci yarıda ise kademeli toparlanma öngördüklerini kaydetti.

Toplantıda Denizli ihracatının aylık değişimi, ihracatın sektörel dağılımı, istihdamdaki değişim ve sanayi üretimine ilişkin güncel görünüm Sanayi Üretim Endeksi Ekim 2025 verileri üzerinden değerlendirildi. Kasapoğlu, Denizli sanayisinin güçlü sermaye yapısı ve iş yapma kültürü sayesinde daha dirençli olduğunu ve sanayicinin üretimden ve istihdamdan vazgeçmeden yoluna devam edeceğini ifade etti.

Ankara Görüşmeleri ve Sektörel Talepler

Kasapoğlu, TOBB bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Konseyleri toplantıları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmelere değindi. Görüşmelerde, başta tekstil sektörü olmak üzere Denizli sanayisinin yaşadığı sorunlar ilgili makamlara doğrudan aktarıldı. Kasapoğlu, hükümetin genel ekonomik yaklaşımının da bu görüşmelerde net bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Kasapoğlu, 2026 yılına girilirken sanayicinin büyük ölçüde kendi gücüne, dayanıklılığına ve iş birliği kültürüne dayanmak zorunda olduğunu vurguladı ve DSO’nun sorunları dile getirmeye ve çözüm arayışlarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Projeler, Model Fabrika ve Sahadaki Etki

Toplantıda DSO’nun son dönemde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi. Model Fabrika çalışmalarının sahada somut ve olumlu sonuçlar verdiği vurgulandı. Kasapoğlu, komite toplantılarının Model Fabrika’da yapılmasının ve daha fazla üyenin bu uygulamalarla tanıştırılmasının önemine dikkat çekti.

Teşvik Ofisi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen üye ziyaretleri, Ankara’daki üst düzey görüşmeler, Avrupa Birliği Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar, yerel yönetimlerle sanayi odaklı iş birlikleri; ayrıca Denizli Su Zirvesi ve Terspektif Fikir Maratonu programları toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca savunma sanayii iş birlikleri, TUSAŞ ziyaretleri, sertifikasyon ve kalite standartlarına yönelik çalışmalar ile Şirinköy arazisine ilişkin hazırlıklar Meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Savunma Sanayii, Bütçe Onayı ve Kapanış

DSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, savunma sanayiine yönelik yatırım koşullarının önceki yıllara göre değiştiğini belirtti. TUSAŞ ve TEI tarafından sunulan 5-10 yıllık iş garantili sözleşmeler ile ortaklık ve finansman desteklerinin bu alanı daha öngörülebilir hale getirdiğini ifade eden Sarı, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta uygulanan modelin Denizli için de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yılın son Meclis Toplantısında DSO 2026 bütçesi Meclis tarafından onaylandı. Toplantı, meclis üyelerinin yeni yıla ilişkin temennilerinin paylaşılması ve sanayinin tüm zorluklara rağmen üretimden ve umuttan vazgeçmeyeceği mesajıyla sona erdi.

