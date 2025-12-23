DTO'da İş Dünyasına Yeni Nesil Çözümler: Altınkaya ve Akdoğan Yol Haritası

DTO'da 'Sorunlara Yeni Nesil Çözümler' başlıklı eğitim düzenlendi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı kapsamında televizyon sunucusu Ekonomist Sami Altınkaya ile Yönetim Danışmanı Selma Akdoğan'ı ağırladı. Sorunlara Yeni Nesil Çözümler ve Fikir Üretmenin Kuralları başlıklı eğitim, DTO meclisi ve meslek komitesi üyeleri ile ailelerine yönelik gerçekleştirildi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan açılış mesajı

Toplantının açış konuşmasını yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ekonomisini ve iş dünyasını geliştirmek için yeni projeler yürüttüklerini vurguladı. Erdoğan, Denizli'nin ihracatını artırma hedefiyle üyeleri yurtdışı fuarlarına gönderdiklerini belirtti. Teknik tekstilin gelişmesi için hazırlanan proje kapsamında Avrupa Birliği fonlarından 10 milyon euroya yakın destek alındığını ve Denizli Teknik Tekstil Merkezinin açıldığını söyledi. Erdoğan, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin 2026'da da devam edeceğini ifade etti.

Altınkaya ve Akdoğan'dan strateji, liderlik ve hedef belirleme önerileri

Konuşmalarında iş dünyasında karşılaşılan sorunlara pratik çözümler sunan konuşmacılar, katılımcılara yol haritası çizdi. Ekonomist Sami Altınkaya toplantıya "İşi yapıyorum, üretiyorum, satıyorum; sorun yok. Ama tedarikçilerimizden bir türlü parayı alamıyorum. Neler yapmalıyım?" sorusuyla giriş yaptı ve tartışmayı başlattı.

Yönetim Danışmanı Selma Akdoğan öncelikle sorunun doğru tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Akdoğan, Denizli iş insanlarını 'horoz' metaforuyla tanımlayarak, erken kalkan, çalışkan, farkındalığı yüksek, zamanını iyi kullanan ve disiplinli yapılar olduğunu söyledi. Ayrıca, hedeflerin şirket içinde tüm çalışanlarla birlikte belirlenmesinin önemine dikkat çekti ve şu noktaları öne çıkardı:

Strateji ve hedef planlama: Stratejinin hayallerle gerçeklerin birleşimi olduğunu, 3 yıllık ve 5 yıllık yol haritalarının gerekliliğini belirtti. Hedeflerin net tanımlanması ve hangi araçlarla yol alınacağının açıkça ortaya konması gerektiğini kaydetti.

Çalışanlarla hedef paylaşımı: Hedefleri tüm çalışanlarla birlikte belirlemenin sinerji yarattığını ve bireysel beyin gücünün kolektif akılla çarpan etkisi oluşturduğunu vurguladı.

Nakit akışı ve bütçe raporlama: Nakit akışı planlaması ve düzenli bütçe raporlamasının kritik olduğunu; hedeflerin günlük olarak çalışanların ekranlarına düşürülmesinin takip ve performansı artıracağını önerdi.

Yönetici profili: Akdoğan, yöneticinin patronun onayıyla sadece uyum sağlayan bir dalkavuk değil, başlatılan işi ileri taşıyacak, yeni fikirler üretecek ve açılımlar yapacak kişi olması gerektiğini belirtti.

Aile şirketleri ve kurumsallaşma uyarısı

Akdoğan, aile şirketlerinde iş bölümünün, bilgi aktarımının ve süreçlerin teknolojiye taşınmasının önemini vurguladı. Aile bireylerinin bilgiyi sadece kendi zihinlerinde tutmasının ve bunu teknolojiye aktarmamanın şirket geçmişinin kaybolmasına yol açtığını söyledi. Ayrıca şu uyarılarda bulundu:

Kurumsallaşma: Aile şirketlerinin belirli sistem ve prosedürlerle çalışması gerektiğini; ikinci ve üçüncü nesiller için önce dışarıda deneyim kazandırılmasını önerdi.

Yazılım ve teknoloji: İş süreçlerinin önce kağıt üzerinde tanımlanıp ardından yazılıma aktarılması gerektiğini, bunun devredilebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'de şirketlerin ortalama ömrünün 12,5 sene olduğuna dikkat çekti.

Toplantı sonucu ve kapanış

Ekonomist Altınkaya, toplantılardaki amacın bir artının birleştirilip 11 yapmak olduğunu; böylece katma değerli üretim ve yeni fikirlerin ortaya çıktığını söyledi. Hem Altınkaya hem de Akdoğan, yönetsel sistemler, planlama ve kurumsallaşmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından ikili, salondaki katılımcıların sorularını yanıtladı.

