BES ödemesi yapanlara sabah müjdesi! Tam yüzde 50'si başvurana iade edilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcıların beklediği önemli bir gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz'da devreye alınacak olan kısmen ödeme uygulamasının detaylarını açıkladı.

Artık evlilik, konut alımı ve doğal afet gibi belirli durumlarda, BES hesaplarında biriken tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sunulacak. Ancak bu uygulamadan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Öncelikle, kısmen ödeme hakkından yararlanmak isteyenlerin daha önce bu uygulamadan hiç faydalanmamış olmaları gerekiyor. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişilere ise sadece bir başvuru hakkı tanınacak. Ayrıca, daha önce kısmen ödeme almış olanların yeni bir başvuru yapabilmeleri için önceki kısmen ödeme tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olması gerekiyor.

Başvuruların kabul edilmesi için belirli belgelerin sunulması gerekecek. Örneğin, evlilik durumunda e-Devlet sistemi üzerinden alınan ve doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, konut alımında ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan tapu belgesi gibi belgeler gereklilik arz edecek.





Başvuruların kabul edilmesinin ardından, ödeme alan katılımcıların belirli bir süre içinde ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekecek. Ancak belirli bir süre içinde gerekli belgelerin sunulmaması durumunda, başvurunun kabul edilmiş sayılacağı ve ödenen tutarın yüzde 30'unun devlet katkısı hesabından indirileceği hatırlatılmalı.

Kısmen ödeme tutarları, katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden hesaplanacak ve her bir fon çeşidinden talep edilen kısmen ödeme tutarının toplam birikime oranı kadar fon payı satış talimatı verilecek.

Son olarak, başvuru sırasında katılımcıların, 3 yıl boyunca bireysel emeklilik sözleşmesinden ayrılmayacaklarına dair taahhütname imzalamaları gerekecek. Bu taahhütnamenin başlangıç tarihi kısmen ödeme tarihi olacak ve bu tarihe 3 yıl eklenerek bitiş tarihi hesaplanacak.

BES'te kısmen ödeme uygulaması, katılımcıların özellikle belirli hayat olaylarında finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunarken, belirtilen şartların dikkatlice takip edilmesi gerekiyor.