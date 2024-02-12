Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor

Beyaz eşyada indirim bekleyen vatandaşlar koştur koştur Bim marketlere gidecek. Bim marketler; buzdolanı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünlerde uygun fiyatlı beyaz eşya satışını başlatacak. 21 Şubat tarihinden itibaren, Bim marketlerde beyaz eşyalar sizi bekliyor.

Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor
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Beyaz eşyalarını uygun fiyata almak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek haber bu sefer Vestel, Arçelik gibi mağazalardan gelmedi. Bim marketler evlerindeki beyaz eşyaları yenilemek ya da beyaz eşya çeyiz alışverişi yapmak isteyenlere harika bir fırsat kapısı araladı. Fırsat kampsamında 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren vatandaşların beklediği kaliteli ve uygun fiyatlı beyaz eşyalar satışa çıkacak. Kapanın elinde kalacak fırsat ürünleri beyaz eşyalar için, Bim marketler 2 yıl da garanti sundu. İşte Bim 21 27 Şubat aktüel katalogu…

BEYAZ EŞYALARDA DEV UYGUN FİYATLAR SİZLERİ BEKLİYOR 

Eğer uygun fiyata beyaz eşya satın almak istiyorsanız, artık başka adrese bakmanıza gerek kalmayacak. Bim marketlerden tüm beyaz eşya eksiğinizi toplayıp, evinizdeki beyaz eşyaları yenileyebileceksiniz. 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanya doğrultusunda; Nofrost buzdolabı KEY250NF 11.999,00 TL, Nofrost buzdolabı KEY430BZNF 14.999,00 TL, Buzoldabı KEY330BZST 9.999,00 TL, 8 kg çamaşır makinesi KEY8002CM 8.999,00 TL ve son olarak 4 programlı bulaşık makinesi KEY4014BM 8.299,00 TL’ye satışta olacak. 27 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu ürünlerden vatandaşlar 9 taksit imkanından yararlanabilecek. 

Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor

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