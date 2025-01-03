Biden, US Steel'in Nippon Steel'e Satışını Ulusal Güvenlik Nedeniyle Engelledi

Biden'dan Kritik Müdahale

ABD Başkanı Joe Biden, US Steel şirketinin Nippon Steel adlı Japon çelik üreticisine satılmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle durdurma kararı aldı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, çelik üretiminin ve çelik işçilerinin ülkenin 'belkemiği' olduğunu vurguladı.

Güçlü Çelik Endüstrisi Vurgusu

Biden, yerli ve güçlü bir çelik endüstrisinin ABD için ulusal güvenlik açısından kritik bir öncelik olduğunu ifade etti. US Steel'in Nippon Steel'e satılmasının, Amerika’nın en büyük çelik üreticilerinden birinin yabancı yönetimine girmesine neden olacağını ve ulusal güvenlik ile tedarik zincirinin güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtti. Biden, "Bu yüzden bu anlaşmayı engellemek için harekete geçiyorum," dedi.

Yerli Üreticilere Destek

Biden, ABD'li çelik şirketlerinin, yabancı şirketlerin düşük fiyatlarla pazara girmesi nedeniyle haksız ticaret uygulamalarıyla karşılaştığını belirtti. Bu durumun, Amerika'da iş kayıplarına ve fabrikaların kapanmalarına yol açtığını kaydetti.

Çelik İthalatına Yüksek Tarife

Çin'den yapılan çelik ithalatına yönelik tarifeleri 3 katına çıkararak Amerikan çelik işçileri ve üreticileri için eşit rekabet koşulları yaratmak adına kararlı adımlar atıldığını ifade eden Biden, “Üretime rekor düzeyde yatırım yapılmasıyla, göreve geldiğimden beri 100'den fazla yeni çelik ve demir fabrikası açıldı,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yerel çelik endüstrisinin son yıllarda tarihi düzeyde güçlendiğini ekledi.

CFIUS Raporu ve Satışın Geleceği

Biden’ın kararının arka planında, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından yapılan değerlendirmelerin olduğu belirtildi. Komite, geçen ay Nippon Steel ile ilgili anlaşma hakkında konsensüse varamamıştı. US Steel, 18 Aralık 2023'te Nippon Steel'in şirketi toplam 14,9 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alacağını açıklamıştı.