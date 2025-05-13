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BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da Yayıncılarla Bir Araya Geldi

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Adana'daki gazetecilerle resmi ilan kaynaklarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:38
BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da Yayıncılarla Bir Araya Geldi

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Adana'da Gazete ve Haber Siteleriyle Buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Adana'da düzenlenen programda, bölgedeki süreli yayın sahipleriyle bir araya geldi. Çukurova Kalkınma Ajansı konferans salonunda gerçekleşen buluşmada, Erkılınç, yılın ilk 3 ayında bölgeye aktarılan resmi ilan ve reklam kaynakları hakkında bilgiler sundu.

Yılın İlk Üç Ayında 102 Milyon Lira Kaynak

Erkılınç, Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki gazetelere ve internet haber sitelerine 102 milyon 680 bin 21 lira kaynak aktarıldığını belirtti. Ayrıca, bu alanda 66 gazete ve 19 internet haber sitesi ile resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip olduklarını ifade etti. Üstüne, 1 gazete ve 6 haber sitesinin bekleme süresinde olduğunu aktardı.

Gazetecilik Destekleri ve Deprem Sonrası Çalışmalar

Erkılınç, gazetelerin bağımsız ve güçlü bir duruş sergilemesi adına desteklerin devam edeceğini vurguladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, etkilenen illerdeki yayınların haklarını koruma altına aldıklarını söyledi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için getirilen kolaylaştırıcı tedbirlerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar sürmesinin planlandığını açıkladı.

Toplantı Sonrası Görüşmeler ve Gelecek Planları

Erkılınç, bu düzenlemelerin 2025'in sonuna kadar uzatılması için yönetim kuruluna teklif edeceğini belirtti. Toplantıda ayrıca, BİK Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı da yer aldı. Katılımcılar, görüşlerini paylaşarak sorular sordu ve toplantı bu şekilde sona erdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programda, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin sahipleriyle bir araya geldi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programda, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin sahipleriyle bir araya geldi.

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