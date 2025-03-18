Bilecik'te Genç Çiftçi, 10 Çeşit Marulu Akdeniz Salatasına Dönüştürüyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 26 yaşındaki Ali Haldan, ürettiği 10 çeşit marulu, Akdeniz salatası üretimi için zincir marketlere gönderiyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:57
Bilecik'te Genç Çiftçi, 10 Çeşit Marulu Akdeniz Salatasına Dönüştürüyor

Bilecik'te genç çiftçi Ali Haldan, 10 çeşit marul yetiştirerek Akdeniz salatası üretiminde önemli bir rol üstleniyor. İnhisar ilçesinde, yılda 1,5 milyon adet marul üreten Haldan'ın ürünleri, İstanbul'daki tesislerde işlenerek yurdun dört bir yanındaki zincir marketler ve restoranlara ulaşıyor.

Eskişehir doğumlu olan Haldan, 2017 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin çiftçilik yaptığı Bilecik'e yerleşti. 2021'de babasından devraldığı işini büyüten Haldan, Antalya’dan temin ettiği 10 farklı marul çeşidi ile 70 dönümlük arazideki serasında üretim yapmaya başladı.

Ali Haldan, bu marul çeşitlerini kırmızı lolorosso, yeşil lolorosso, yeşil endivyen, kırmızı endivyen, kırmızı palamut, yeşil palamut, yedikule, polorosso, yeşil gül ve kırmızı gül olarak sıralıyor. 15 personeliyle birlikte büyük bir özveriyle çalışan Haldan, marulları tohumdan üretme aşamasına geçtikten sonra daha farklı çeşitleri topraksız tarım yöntemiyle yetiştirmeyi planlıyor.

Üretim ve Lezzet

Ali Haldan, üretim sürecini ve lezzet profilini şu şekilde aktarıyor: "Marul dikmekle iş bitmiyor, sabahtan akşama kadar seradayız. Toprağı çapalıyor, otları temizliyor ve gerekli yerleri traktörle sürüyoruz. Ayrıca, aromalı çeşitlerimiz sayesinde Akdeniz salatasında tercih ediliyoruz. Hepsini karıştırdığınızda güzel bir aroma ortaya çıkıyor. Kokulu ve baharatlı bir tat elde ediliyor."

Genç Çiftçilere Tavsiyeler

Haldan, aile desteği ile işini büyüttüğünü, çevresinden de olumlu geri dönüşler aldığını kaydederek, genç çiftçilere şu tavsiyelerde bulundu: "Bu işe girmek isteyenler yeniliklere açık olmalı, denemeleri gerekiyor. Denemeden göremezler. 'Bunu yapamam' derlerse zaten yapamazlar. 'Yapabilirim' desinler."

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul yetiştiren Ali Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki...

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul yetiştiren Ali Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki tesislerde işlenerek Akdeniz salatası yapılmak üzere yurdun çeşitli noktalarındaki zincir marketler ile restoranlara gönderiliyor. Haldan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul yetiştiren Ali Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki...

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul yetiştiren Ali Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki tesislerde işlenerek Akdeniz salatası yapılmak üzere yurdun çeşitli noktalarındaki zincir marketler ile restoranlara gönderiliyor. Haldan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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