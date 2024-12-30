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BIST 100 Endeksi %1,35 Değer Kaybetti, Altın ve Dolar Fiyatları

BIST 100 endeksi günü %1,35 azalışla tamamladı; altın ons fiyatı 2602 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:32
BIST 100 Endeksi %1,35 Değer Kaybetti, Altın ve Dolar Fiyatları

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyu gösterdiği dalgalanmanın ardından 135,76 puan azalarak 9.889,71 puandan günü kapattı. Endeks, güne 15,18 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.040,66 puandan başladı. Ancak gün içinde en düşük 9.889,71 ve en yüksek 10.061,32 puanı gördü.

Günün kapanışına göre; mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kaybederken, teknoloji endeksi sadece yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi de Geriledi

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 152,44 puan ve %1,39 kayıpla 10.829,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaparken, 68'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Ereğli Demir Çelik ve Akbank yer aldı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla altının ons fiyatı 2.602 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 2 milyon 995 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1987 lira, satışta 35,3397 lira olarak açıkladı. Bu oran, önceki efektif kurdan alışta 35,1122 lira, satışta 35,2529 lira olarak belirlenen değerlerin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde hareket ediyor.

Son olarak, Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 artışla 74,2 dolardan işlem görmekte.

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