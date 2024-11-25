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BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yüzde 1,15 Kazançla Kapadı

BIST 100 endeksi günü 9.659,96 puandan kapatarak yüzde 1,15 değer kazandı. Altın ve döviz fiyatları da gün içerisinde hareketlilik gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:34
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yüzde 1,15 Kazançla Kapadı

BIST 100 Endeksi Değer Kazandı

Piyasalarda gün sonu değerlendirmeleri tamamlandı. BIST 100 endeksi, 110,07 puan artışla 9.659,96 puan seviyesinden kapanış yaptı. Güne 68,53 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 9.591,47 puanı ve en yüksek 9.720,33 puanı gördü.

Sektörel Performans

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 2,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi Yükseldi

BIST 30 endeksi ise 124,60 puan ve yüzde 1,18 kazançla 10.665,21 puan seviyesinden kapandı. Endekse dahil hisselerin 70'i prim yaparken, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.633 dolar seviyesindeyken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3.105.100 lira olarak belirlendi ve önceki kapanışa göre yüzde 1 azaldı.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4942 lira, satışta 34,6325 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,4400 lira, satışta 34,5781 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde işlem görmekte.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 73,10 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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